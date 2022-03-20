Tuşba'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Tuşba'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

20.03.2022 17:20
Tuşba'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van'ın Tuşba ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van'ın Tuşba ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemler alınıyor.

Belediye Başkanı Salih Akman, ekiplerin 24 saat esasıyla karla mücadele çalışması yürüttüğünü söyledi.

Karın yüksek rakımlı mahallelerde etkisini daha çok gösterdiğini belirten Akman, "Vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. Mahalle yollarının kapanmaması için tüm ekiplerimiz sahada çalışıyor." dedi.

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Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuşba'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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