Tuşba'da kuaför salonları dezenfekte edildi - Son Dakika

Tuşba Belediyesi, 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılacak olan berber ve kuaför salonlarında dezenfekte çalışması yaptı.



İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında geçici olarak durdurulmuştu.

Tuşba Belediyesi ekipleri, 11 Mayıs'ta berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılacağının duyurulmasıyla ilçe genelindeki iş yerlerini dezenfekte etti.



İlçe esnafına verdikleri desteklerin devam edeceğini belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, şöyle dedi:

"Koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilçede bulunan berber ve kuaförler uzun süredir kapalıydı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'ta berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılacağını duyurmasıyla birlikte bizler de Tuşba Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmak ve destek vermek için ilçemizdeki bütün berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemini gerçekleştirdik. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için her zaman destek olmaya devam edeceğiz."