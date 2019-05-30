Tuşba'da öğrenciler fidan dikti

Tuşba
ilçesinde öğrenciler "Geleceğin İçin Adım At" etkinlikleri kapsamında 2 dönümlük alana fidan dikti.
Tuşba Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Van
Güzel Sanatlar Lisesi, Van Spor Lisesi, Tuşba Teknik Anadolu Lisesi
ile Fatih Sultan Mehmet
Anadolu Lisesi'nin bulunduğu alana fidan dikimi yapıldı.
Tuşba Sağlık Müdürü Dr. Eyüp
Kalkan, yaptığı açıklamada, etkinliğin gençlerin ruh sağlıklarının güçlendirilmesine yönelik olduğunu söyledi.
2018'de başlatılan kurumlar arası iş birliği çalışmaları kapsamında 19 Mayıs Atatürk
'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı vesilesi ile farkındanlık oluşturmak istediklerini belirten Kalkan, etkinliğe katılan öğrencilerin geleceklerine yazdıkları mektupların büyük ilgi uyandırdığını ifade etti.
Fidan dikimine Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Şirazi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.