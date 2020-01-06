Tuşba'da ömrünü tamamlayan araç lastikleri ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuşba'da ömrünü tamamlayan araç lastikleri ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Tuşba'da ömrünü tamamlayan araç lastikleri ekonomiye kazandırılıyor

6 saat önce

Van'ın Tuşba Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine yol açan ömrünü tamamlamış araç lastiklerini toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.

Tuşba'da ömrünü tamamlayan araç lastikleri ekonomiye kazandırılıyor, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine yol açan ömrünü tamamlamış araç lastiklerini toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.


Yaptığı hizmet ve çalışmalarla çevre konusundaki hassasiyetini gözler önüne seren Tuşba Belediyesi, ömrünü tamamlamış lastikleri toplayarak hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de çevre kirliliğinin önüne geçerek örnek bir projeye imza atıyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan ömrünü tamamlamış lastikleri düzenli olarak toplayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda çevreye karşı toplumda duyarlılık oluşturuyor. Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli çalışmaları titizlikle yürüten ekipler, vatandaşları ömrünü tamamlamış lastikler hakkından da bilgilendiriyor.


Özellikle çocuklar tarafından yakılan lastiklerin havayı ciddi anlamda kirlettiğini anlatan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bu kirliliğin insan sağlığını olumsuz şekilde etkilediğini kaydetti. Düzensiz bir şekilde depolanan ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin toprağın yanı sıra yüzey ve yer altı suları ile görüntü kirliliğine de sebep olduğunu dile getiren Başkan Akman, "Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüme kazanımı ile çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılabilmekte, elektrik enerjisi üretiminde alternatif enerji kaynağı olarak kullanılmakta, parklarda kauçuk malzeme olarak kullanılabilmekte, halı saha zemini yapımı gibi birçok alanda kullanılarak hem ham madde tasarrufu sağlanmakta hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Tuşba Belediyesi olarak bizler de 2019 yılı içerisinde ilçe sınırlarımız içerisinde 4 bin 200 adet ömrünü tamamlamış lastiği toplanarak geri dönüşüme kazandırdık" dedi. - VAN

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vanlı mantar üreticisi, yaptığı karışımla yeşil küf hastalığına son verdi
Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım

Son Dakika Haberleri
17:48 Meteoroloji 5 il için için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı - Son Dakika
17:48 Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
17:47 'Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi' törenle imzalandı - Son Dakika
17:47 FATİH'TE AĞAÇ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika
17:47 Kula'da karla mücadele - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika
15:48 Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 17:51:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuşba'da ömrünü tamamlayan araç lastikleri ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]