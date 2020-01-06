Tuşba'da ömrünü tamamlayan araç lastikleri ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine yol açan ömrünü tamamlamış araç lastiklerini toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.



Yaptığı hizmet ve çalışmalarla çevre konusundaki hassasiyetini gözler önüne seren Tuşba Belediyesi, ömrünü tamamlamış lastikleri toplayarak hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de çevre kirliliğinin önüne geçerek örnek bir projeye imza atıyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan ömrünü tamamlamış lastikleri düzenli olarak toplayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda çevreye karşı toplumda duyarlılık oluşturuyor. Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli çalışmaları titizlikle yürüten ekipler, vatandaşları ömrünü tamamlamış lastikler hakkından da bilgilendiriyor.



Özellikle çocuklar tarafından yakılan lastiklerin havayı ciddi anlamda kirlettiğini anlatan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bu kirliliğin insan sağlığını olumsuz şekilde etkilediğini kaydetti. Düzensiz bir şekilde depolanan ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin toprağın yanı sıra yüzey ve yer altı suları ile görüntü kirliliğine de sebep olduğunu dile getiren Başkan Akman, "Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüme kazanımı ile çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılabilmekte, elektrik enerjisi üretiminde alternatif enerji kaynağı olarak kullanılmakta, parklarda kauçuk malzeme olarak kullanılabilmekte, halı saha zemini yapımı gibi birçok alanda kullanılarak hem ham madde tasarrufu sağlanmakta hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Tuşba Belediyesi olarak bizler de 2019 yılı içerisinde ilçe sınırlarımız içerisinde 4 bin 200 adet ömrünü tamamlamış lastiği toplanarak geri dönüşüme kazandırdık" dedi. - VAN