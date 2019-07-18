Son Dakika Haberleri: Tuşba'da trafik kazası: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Tuşba'da trafik kazası: 7 yaralı

30 dakika önce

Van'ın Tuşba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Van- Erciş kara yolunun 15. kilometresindeki Alaköy Mahallesi yakınlarında sürücüleri öğrenilemeyen 55 ABG 492 plakalı otomobil ile 65 NA 033 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Trafiğin kontrollü sağlandığı yolda ekipler inceleme yaptı.
Tuşba'da trafik kazası: 7 yaralı
Tuşba, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi FaceApp'e FBI soruşturması istendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 18:44:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuşba'da trafik kazası: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]