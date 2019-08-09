Son Dakika Haberleri: "Tuşba'dan Edremit'e Bir Nefes Muhabbet" sıra gecesi
Son Dakika Güncel Haber

"Tuşba'dan Edremit'e Bir Nefes Muhabbet" sıra gecesi

1 saat önce

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Edremit Gençlik Merkezi ve Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Tuşba'dan Edremit'e Bir Nefes Muhabbet" sıra gecesi ve müzik dinletisi yoğun ilgi gördü.

Van Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Edremit Gençlik Merkezi ve Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Tuşba'dan Edremit'e Bir Nefes Muhabbet" sıra gecesi ve müzik dinletisi yoğun ilgi gördü.

Edremit Gençlik Merkezi ve Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa Edremit Kent Meydanında düzenlediği sıra gecesi ve halkoyunları gösterisi, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Edremit Gençlik Merkezi Müzik Kulübü gençleri tarafından "Tuşba'dan Edremit'e Bir Nefes Muhabbet" sıra gecesinde seslendirilen ve vatandaşların eşlik ettiği türküler büyük alkış aldı.

Çiğköfte yiyerek türkü dinleyen davetliler, söylenen türkülere ise uzun süre eşlik ettiler. Program, halkoyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi. - VAN
Edremit, Tuşba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız hayatını kaybetti
Son Dakika! Cari denge Haziran'da 548 milyon dolar açık verdi. Emekli ikramiyeleri ve kamu çalışanlarının maaşları bugün yatırılacak Yine seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: Şoförün dikkati yolcuların canını kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 10:11:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Tuşba'dan Edremit'e Bir Nefes Muhabbet" sıra gecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]