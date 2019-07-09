Son Dakika Haberleri: Tuşba ekibi Türkiye üçüncüsü oldu
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Tuşba ekibi Türkiye üçüncüsü oldu

1 saat önce

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen yarışmada, Van'ın Tuşba Halk Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü Türkiye üçüncüsü oldu.

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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, düzenlemeli dalda 11 ilin katılımıyla yapıldı. Yarışmada, Van'ı temsil eden Tuşba Halk Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü, almış olduğu 89.57'lik derece ile Türkiye üçüncüsü oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Tuşba Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdulkadir Sancaklı, "2 yıldır Tuşba Halk Eğitim Merkezi GSK olarak katıldığımız Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası Yıldızlar Türkiye Finalinde bu yıl Türkiye üçüncüsü olduk. Klasik haline gelen halkoyunları ekibimizin başarı halkalarına dansın sultanları yeni bir halka ekleyerek bizleri gururlandırmıştır. Tuşba Halk Eğitimi Merkezi Gençlik Spor Kulübü adına yarışmaya katılan yıldız kızlarımız Bursa'da düzenlenen Türkiye Halkoyunları Final Yarışmasında üçüncü olarak bizleri yeniden sevince boğmuştur. Bu başarıda emeği geçen kurum yöneticilerimize ve ekibimizi yarışmaya hazırlayan eğitmenlerimize ve kendileri küçük başarıları büyük yıldız kızlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:12 Kaynak: İHA
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