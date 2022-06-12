Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

12.06.2022 21:57

Deprem sonrası dışarıya çıkan vatandaşlar Sallanan lambalar VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem sonrası dışarıya çıkan vatandaşlar

Sallanan lambalar VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

YORUMLAR
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Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3) Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3) Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem - Güvenlik kamerası Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem - Güvenlik kamerası Van'da Deprem Oldu Van'da Deprem Oldu
Kaynak: AA

Deprem, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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