Tuşba ilçesinde doğal gaz çalışması - Son Dakika

Tuşba ilçesinde doğal gaz çalışması

Van'ın Tuşba ilçesinde İskele Mahallesi'nin doğal gaz sorununun çözülmesi için çalışma başlatıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde İskele Mahallesi'nin doğal gaz sorununun çözülmesi için çalışma başlatıldı. Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Salih Akman, İskele Mahallesi'nin doğal gaza kavuşması için Aksa Doğalgaz Müdürü Hikmet Turan Güler ile görüştü. İskele Mahallesi sahilinde imar çalışmalarının yeniden yapılmasıyla doğal gaz sorunun çözüme kavuştuğunu belirten Akman, mahallenin 2020'de doğal gaza kavuşması için gereken çabanın gösterildiğini aktardı. Akman, kısa sürede mahallede çalışmanın başlayacağını ifade etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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