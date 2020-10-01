Tuşba ilçesinde korona virüs denetimi - Son Dakika

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşların alınan tedbirlere uyup uymadığı denetledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları gereği, korona virüs ile mücadelenin yerinde incelenmesi amacıyla Tuşba ilçe genelinde Kaymakam Furkan Duman başkanlığında Belediye Başkan Yardımcısı Azad Gülengül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muammer Taşdelen, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün ile denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşların; maske, sosyal mesafe, sağlık bilgisi ve salgınla mücadele konusunda bilgilendirildi. - VAN