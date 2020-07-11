Tuşba ilçesindeki 157 ahırın yıkımına başlandı - Son Dakika

Tuşba ilçesindeki 157 ahırın yıkımına başlandı

Tuşba Belediyesi, şehirleşmeyle yerleşim alanlarının içerisinde kalan 157 ahırı yıkarak, şehir dışına çıkarıyor.

Tuşba Belediyesi, şehirleşmeyle yerleşim alanlarının içerisinde kalan 157 ahırı yıkarak, şehir dışına çıkarıyor.

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında yapılan toplantıda alınan karar gereği ilçe merkezinde bulunan ahırların yıkımına başladı.

Karar doğrultusunda verilen tebligat süresi dolan ahırların yıkımı için ilçeye bağlı Altıntepe Mahallesi'ne giden belediye ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra ahırların yıkımına başladı.


Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye'de şehir içindeki ahırların yüzde 90'ının çıkarıldığını söyledi.

Birkaç ilde ahırların merkez mahallelerde bulunduğunu dile getiren Akman, "Bu illerden biri de Van. Bundan 2 ay önce Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında yapılan Mahalli Çevre Kurulu'nda tüm ahırların il dışına çıkarılması kararlaştırıldı. Tuşba ilçemizde 157 ahır var. Bunların çıkarılması için vatandaşlarımıza tebligat yapıldı. Bu doğrultuda bugün ahırları yıkma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladık." diye konuştu.

Şehir içindeki ahırların çevreye kötü koku yaydığını, vatandaşların rahatsız olduğunu vurgulayan Akman, "Bu yıl tüm ahırlarınızı il dışına çıkaracağız. Ayrıca ekiplerimize yardımcı oldukları ve duyarlılık göstererek bu işe öncelik ederek kendi ahırlarını yıktıran Cevdet ve Nusret Sürme kardeşlere de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Emin Bilmez, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuşba ilçesindeki 157 ahırın yıkımına başlandı - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • Dunyali: Sayın valimize ve belediye başkanımıza çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz saygılarımızla. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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