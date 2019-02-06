Tuşba Kaymakamı Uçar "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Programına Katıldı

Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İçişleri Bakanlığı tarafından organize edilen trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile Zeve İlkokulu ve Ortaokulunda 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganlı trafik uygulaması...

Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İçişleri Bakanlığı tarafından organize edilen trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile Zeve İlkokulu ve Ortaokulunda 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganlı trafik uygulaması programına katıldı.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs alanında bulunan Zeve İlkokulu ve Ortaokulu önünde gerçekleştirilen trafik uygulamasında hem sürücüler hem de yayalar yeni yasal düzenleme hakkında bilgilendirildi. Kaymakam Uçar yaptığı açıklamada; Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa "ilk geçiş hakkını vermesi" zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi. Bugün bu kapsamda 81 il ve ilçelerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla programlar gerçekleştiriliyor. Tuşba Kaymakamlığı olarak ilçemizde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs alanında bulunan Zeve İlkokulu ve Ortaokulunda görevli öğretmen ve okuyan öğrencilerimizle bu programa katkı sunmaya, kampanyaya ve tanıtımlarla destek olmaya çalıştık" dedi.



Kaymakam Uçar'a programda Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Muammer Uzun, İlçe Yazı İşleri Müdürü Cihan Güzel İlçe Milli eğitim Müdürü Muhlis Geylani,ve ilçedeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri eşlik etti. - VAN

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