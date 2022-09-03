Kalecik ADEM'den yıl sonu sergisi - Son Dakika
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Kalecik ADEM'den yıl sonu sergisi

03.09.2022 13:38
Kalecik ADEM'den yıl sonu sergisi

Tuşba Kaymakamlığı bünyesindeki Kalecik Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Tuşba Kaymakamlığı bünyesindeki Kalecik Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Kalecik ADEM'de gerçekleşen sergide, kadınların yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı ürünler ve çeşitli süs eşyaları sergilendi.

Sergideki ürünlerin tamamının kadınların emeğiyle hazırlandığını belirten el sanatları öğretmeni Vildan Aydemir, "ADEM kapsamında ürettiğimiz tüm ürünlerin malzemesi kaymakamlığımız tarafından hibe ediliyor. Burada özellikle kadınlarımız zamanlarını çok iyi değerlendiriyor. Adeta bir aile ortamı oluştu. Bizlere bu ortamı hazırlayan ve destek veren başta Tuşba Kaymakamlığımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

SergiyeTuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, Tuşba İlçe Şube Müdürü Zakir Taşkın, Tuşba Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yıldıray Tuncay, Tuşba SYDV Müdürü Ubeydullah Arvas ve çok sayıda davetli katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kalecik ADEM'den yıl sonu sergisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalecik ADEM'den yıl sonu sergisi - Son Dakika
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