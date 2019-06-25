Son Dakika Haberleri: Tuşba Kaymakamlığından yılsonu sergisi
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Tuşba Kaymakamlığından yılsonu sergisi

1 saat önce

Van'ın Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından yılsonu sergisi açıldı.

Tuşba Kaymakamlığından yılsonu sergisi, System.String[]
Van'ın Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından yılsonu sergisi açıldı.

Tuşba Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, Şişli Öğretmenevi bahçesinde yılsonu sergisi açtı. Kurs dönemi boyunca yaklaşık 260 kursiyer tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Gerçekleştirilen serginin açılışına katılan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, stantları dolaşarak yapılmış olan ürünler hakkında Tuşba ADEM Proje Koordinatörü Kübra Sargın'dan bilgi aldı.

Kurs dönemi boyunca kursiyerler tarafından birbirinden güzel eserlerin üretildiğini ve sergilendiğini söyleyen Kaymakam Uçar, "Bu güzel eserlerde ve çalışmalarda emeği olan tüm kurs hocalarımızı ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kursiyerin sertifika da aldığı açılışa Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, İlçe Jandarma Komutanı Muammer Uzun, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Geylani, İlçe Müftüsü Zahit Demirel, İlçe Yazı İşleri Müdürü Cihan Güzel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdür Vekili Osman Akdağ, kamu kurum amirleri, kurs hocaları, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:20 Kaynak: İHA
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