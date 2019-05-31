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Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğünden iftar yemeği

58 dakika önce

Van'ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından personeline yönelik iftar yemeği verildi.

Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğünden iftar yemeği, System.String[]
Van'ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından personeline yönelik iftar yemeği verildi.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında konuşma yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, "Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz iftar programını bu yıl da düzenleyerek personelimizle bir araya geldik. Buradaki amacımız olumlu kurum ikliminin oluşmasını sağlayarak personelimizin moral ve motivasyonuna olumlu katkılar sunmaktır. Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ailesini oluşturan her bir personelimize, göstermiş oldukları emek ve özveriden dolayı teşekkür ederim. Ramazan ayının manevi ortamında birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini, daha nice Ramazanlara hep birlikte ve sağlıklı bir şekilde ulaşmayı ümit ediyor, gelecek Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:32 Kaynak: İHA
Van, Tuşba, Güncel
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