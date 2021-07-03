Üye Girişi
Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi - Son Dakika

Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi

03.07.2021 11:24
Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçeye yaptıkları asfalt çalışmasından dolayı Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçeye yaptıkları asfalt çalışmasından dolayı Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Prestijli Cadde' kapsamında başlatılan yol genişletme ve yenileme çalışmaları çerçevesinde birçok cadde ve sokak, modern bir görünüme kavuşturuldu. Asfaltlama çalışması tamamlanan Akköprü Mahallesi Hıdrellez Caddesi'nde incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yol genişliğinin 20 metre üzerinde olduğu için bakım ve onarımının Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını kaydetti. İlçe halkının konforlu bir yolculuk yapmaları ve trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarmak için mesai gözetmeksizin birçok kamu kurum ve kuruluş ile koordineli çalıştıklarını dile getiren Başkan Akman, "Van'ın en kalabalık caddelerinden biri olan Hıdırellez Caddesi'nin asfaltlanması, ilçe halkımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Bundan dolayı başta Van Valimiz ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez olmak üzere Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederim" dedi. - VAN

Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi
Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi
Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi

Salih Akman, Hisarcık, Tuşba, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi - Son Dakika


Son Dakika

Müge Anlı, ''Kıskanırım Seni Ben'' şarkısıyla döktürdü! Performansına beğeni yağdı 11:33 Müge Anlı, ''Kıskanırım Seni Ben'' şarkısıyla döktürdü! Performansına beğeni yağdı Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu 11:23 Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek 11:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek
Attığı golden sonra Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağdı 10:55 Attığı golden sonra Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağdı Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar 10:38 Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı 09:56 Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı
İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu 09:13 İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar 09:06 Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar

Son Dakika Haberleri
11:44 32 ülkeyle Karadeniz'de tatbikat yapan NATO'nun en büyük tedirginliği Türkiye'deki S-400'ler
11:33 Müge Anlı, ''Kıskanırım Seni Ben'' şarkısıyla döktürdü! Performansına beğeni yağdı
11:29 Uçakta, sahayı gözyaşları içinde terk eden Spinazzola'nın ismini haykırdılar
11:10 Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı
11:09 Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek
10:55 Attığı golden sonra Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağdı
10:40 Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı
10:33 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu
10:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna destek yanıtı verdi
09:55 Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı
32 ülkeyle Karadeniz'de tatbikat yapan NATO'nun en büyük tedirginliği Türkiye'deki S-400'ler 32 ülkeyle Karadeniz'de tatbikat yapan NATO'nun en büyük tedirginliği Türkiye'deki S-400'ler         
11:44
Uçakta, sahayı gözyaşları içinde terk eden Spinazzola'nın ismini haykırdılar Uçakta, sahayı gözyaşları içinde terk eden Spinazzola'nın ismini haykırdılar         
11:30
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı         
11:03
Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı         
10:41
Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu         
10:20
Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor         
09:36
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 11:49:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuşba'nın cadde ve sokakları yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement