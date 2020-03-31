TÜSEB 200 uzmanı korona ile mücadelede istihdam edecek - Son Dakika
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TÜSEB 200 uzmanı korona ile mücadelede istihdam edecek

26 dakika önce

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) COVID-19 mücadelesinde öncü rol oynamaya devam ediyor.

TÜSEB 200 uzmanı korona ile mücadelede istihdam edecek, System.String[]

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) COVID-19 mücadelesinde öncü rol oynamaya devam ediyor.

Yerli ve ithal hızlı tanı kitlerinin devreye alınması ile tarama test sayısının ve hızının arttırılması amacıyla TÜSEB Başkanı Prof. Adil Mardinoğlu koordinasyonunda İstanbul ve Ankara'da iki yeni tanı merkezinin kurulduğu bildirildi. Günlük 5 bin test kapasitesi ile çalışmaya başlayan merkezlerde hastanelere başvuran vatandaşların yanı sıra Covid-19 mücadelesinde aktif çalışan sağlık personelinin de hızla taramadan geçirilmesi planlanıyor. TÜSEB'in yanı sıra çok sayıda üniversite, kamu ve özel kuruluşun verdiği desteklerle kurulan ve TÜSEB tarafından işletilen merkezlerde konusunda uzman biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik mezunları 3 vardiya halinde 24 saat çalışmaya devam ediyor.

TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Hasan Türkez yaptığı açıklamada, günlük 5 bin test kapasitesi ile çalışmaya başlayan merkezlerin kapasitesinin hızla arttırılarak günde 30 bin teste ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti. Prof. Dr. Türkez ayrıca, İstanbul Avrupa yakasında yeni bir merkezin yanı sıra İzmir, Adana, Bursa ve Gaziantep'te de merkezlerin kurulum faaliyetlerine başlanıldığı, önümüzdeki günlerde merkez sayılarının tüm yurdu kapsayacak şekilde arttırılacağı ifade etti.

(İHA)

İstanbul, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:30 Kaynak: İHA

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