TÜSEB Başkanı Akdoğan, Sağlık Sanayi Kalkınma Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, "Kamu hastanelerindeki sağlık profesyonellerinin fikirlerini, ürüne dönüştürebilecek mekanizmalar noktasındaki eksikliği TÜSEB olarak doldurmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

MÜSİAD Ankara tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Sağlık Sanayi Kalkınma Zirvesi"nin "Sağlık Sanayi Yatırımları ve Kamu Destekleri" oturumunda bir konuşma yapan Akdoğan, bünyesindeki 9 enstitüde Ar-Ge çalışmalarını sürdüren TÜSEB'in ülkedeki Ar-Ge ve yerlileşme faaliyetlerine de destek verdiğini belirtti.

Fikirlerin ve Ar-Ge çalışmalarının ürüne dönüştürülmesinin önemine işaret eden Akdoğan, bu kapsamda 2019'da başlattıkları teşvik programlarını 2021'de geliştirerek ilaç, aşı, tıbbi cihaz gibi alanlar için özel destekler sağladıklarını anlattı.

Akdoğan, bu yıl TÜSEB'in destek programlarının kapsamının daha da genişlediğini belirterek, "Kamu hastanelerindeki sağlık profesyonellerinin fikirlerini, ürüne dönüştürebilecek olan mekanizmalar noktasındaki eksikliği TÜSEB olarak doldurmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Günümüzde biyoteknolojik süreçlerde en önde olan ve önümüzdeki 20-30 senelik projeksiyonda ön plana çıkacak olan 21 konuyu birinci öncelikli olarak destekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de Ar-Ge teşvikleri konusunda problem bulunmadığını, eksikliğin prototipten ürüne gidiş sürecinde olduğunu ifade eden Akdoğan, sektörel destekler çerçevesinde öncelikli Ar-Ge projelerine 5 milyon liraya kadar, stratejik Ar-Ge projelerine ise daha yüksek miktarlarda destekler sağlandığını kaydetti.

Destekler sağlık ürünlerinde yerlileşmeyi hızlandırdı

Erhan Akdoğan, geçen yıl Spinal Muskuler Atrofi'ye (SMA) yönelik yerli tanı kitlerinin geliştirilmesi için iki proje çağrısına çıktıklarını hatırlatarak, sürecin sonunda yerli tanı kitlerinin geliştirilerek kullanıma girdiğine işaret etti.

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın geliştirilmesine de TÜSEB'in destek verdiğini anımsatan Akdoğan, aşının yaygın kullanımına başlanmasıyla Türkiye'nin koronavirüs aşısı üreten 9 ülke arasında yerini aldığını söyledi.

Akdoğan, TÜSEB bünyesindeki Biyoteknoloji Enstitüsündeki Ar-Ge çalışmaları sonucunda, yerli Kovid-19 tanı kiti "TÜSEB DiaKit"in sektöre sağlanan desteklerle ventilatör gibi cihazların yerli ve milli imkanlarla üretildiğine işaret ederek, bunların hem yurt içinde kullanıldığını hem de yurt dışına ihraç edildiğini kaydetti.