TÜSEB Başkanı Erhan Akdoğan'dan ERÜ'ye ziyaret - Son Dakika

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Erciyes Üniversitesini (ERÜ) ziyaret ederek, TÜSEB desteği ile yürütülen aşı çalışmaları ve projeler hakkında bilgi aldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdoğan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret etti.

Çalış, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akdoğan'a teşekkür etti.

Rektörlük ziyaretinin ardından Akdoğan, Çalış ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ile birlikte İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genom ve Kök Hücre Merkezi, İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Akdoğan ziyaretlerinde, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından TÜSEB desteği ile geliştirilen ve faz çalışmalarına İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde devam edilen Kovid-19 aşı adayı başta olmak üzere araştırma merkezlerinde yürütülen diğer projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.