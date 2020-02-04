TÜSEB bünyesinde yapay zeka araştırmaları başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜSEB bünyesinde yapay zeka araştırmaları başlatıldı - Son Dakika

TÜSEB bünyesinde yapay zeka araştırmaları başlatıldı

6 saat önce

TÜSEB'in son bir yıl içerisinde başlattığı ve sağlık ekosisteminin gelişimine ciddi katkılar sağlayacak olan proje desteklerine yapay zeka alanındaki Ar-Ge projeleri de eklendi.

TÜSEB bünyesinde yapay zeka araştırmaları başlatıldı, System.String[]

TÜSEB'in son bir yıl içerisinde başlattığı ve sağlık ekosisteminin gelişimine ciddi katkılar sağlayacak olan proje desteklerine yapay zeka alanındaki Ar-Ge projeleri de eklendi.


TÜSEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hastalıkların tanı, takip ve tedavisine yönelik yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesinin amaçlandığı "TÜSEB 2019-TA-01 Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik Stratejik Ar-Ge Proje" çağrısına yapılan başvuruların değerlendirilmesi tamamlanmış olup 30 projenin desteklenmesine karar verilmiştir" denildi.


Bu projelerde, farklı biyolojik seviyelerden yeni nesil teknolojiler ile üretilen yüksek boyutlu biyolojik veriler sistem biyolojisi ve biyoinformatik yaklaşımları ile analiz edilecek. TÜSEB söz konusu projeler aracılığı ile hastalıkların tanı, takip ve tedavisine yönelik çok daha hızlı, düşük maliyetli ve daha etkili stratejilerinin tasarlanmasını hedefliyor.


Desteklemesine karar verilen Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik Stratejik Ar-Ge Projelerinde, yakın zamanda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın talimatı doğrultusunda TÜSEB çatısı altında kurulan Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü'nün vizyonuna uygun biçimde makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi yeni nesil yapay zeka ve veri bilimi teknolojileri geliştirilecek ve uygulanacak. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı
Son dakika: Erdoğan: Rusya ile bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok İngiltere'de uyuşturucu satıcısı listeyi yanlışlıkla polise gönderdi Son dakika: Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde bir kişi, koronavirüs şüphesi ile özel odaya alındı

Son Dakika Haberleri
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 17:11:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜSEB bünyesinde yapay zeka araştırmaları başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]