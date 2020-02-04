TÜSEB bünyesinde yapay zeka araştırmaları başlatıldı - Son Dakika

TÜSEB'in son bir yıl içerisinde başlattığı ve sağlık ekosisteminin gelişimine ciddi katkılar sağlayacak olan proje desteklerine yapay zeka alanındaki Ar-Ge projeleri de eklendi.



TÜSEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hastalıkların tanı, takip ve tedavisine yönelik yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesinin amaçlandığı "TÜSEB 2019-TA-01 Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik Stratejik Ar-Ge Proje" çağrısına yapılan başvuruların değerlendirilmesi tamamlanmış olup 30 projenin desteklenmesine karar verilmiştir" denildi.



Bu projelerde, farklı biyolojik seviyelerden yeni nesil teknolojiler ile üretilen yüksek boyutlu biyolojik veriler sistem biyolojisi ve biyoinformatik yaklaşımları ile analiz edilecek. TÜSEB söz konusu projeler aracılığı ile hastalıkların tanı, takip ve tedavisine yönelik çok daha hızlı, düşük maliyetli ve daha etkili stratejilerinin tasarlanmasını hedefliyor.



Desteklemesine karar verilen Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik Stratejik Ar-Ge Projelerinde, yakın zamanda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın talimatı doğrultusunda TÜSEB çatısı altında kurulan Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü'nün vizyonuna uygun biçimde makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi yeni nesil yapay zeka ve veri bilimi teknolojileri geliştirilecek ve uygulanacak. - İSTANBUL