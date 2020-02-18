TÜSEB'in Yapay Zeka Araştırma Proje destekleri açıklandı - Son Dakika

TÜSEB'in ülkemizin sağlık ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sağlayacak olan proje desteklerine biyoinformatik ve yapay zeka alanlarındaki projeleri de eklendi.



TÜSEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastalıkların tanı, takip ve tedavisine yönelik yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesinin amaçlandığı "TÜSEB 2019-TA-01 Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik Stratejik Ar-Ge Proje" çağrısına yapılan başvuruların değerlendirilmesi sürecinin tamamlandığı ifade edildi.



Desteklemesine karar verilen Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik Stratejik Ar-Ge Projelerinde, yakın zamanda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın talimatı doğrultusunda TÜSEB çatısı altında kurulan Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü'nün vizyonuna uygun biçimde makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi yeni nesil yapay zeka ve veri bilimi teknolojileri geliştirilecek ve uygulanacak.



Yapılan açıklamada, 20 farklı üniversiteden toplam 30 araştırma grubunun projelerinin desteklenmesine karar verildiği belirtildi. Bu projeler aracılığı ile farklı biyolojik seviyelerden yeni nesil teknolojiler ile üretilen yüksek boyutlu biyolojik verilerin sistem biyolojisi ve biyoinformatik yaklaşımları ile analiz edileceği vurgulandı. TÜSEB'in söz konusu projelerinde hastalıkların tanı, takip ve tedavisine yönelik çok daha hızlı, düşük maliyetli ve daha etkin stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.



İşte desteklenmesine karar verilen araştırma grupları ve üniversiteler ise şöyle:



"Abdullah Karaer - İnönü Üniversitesi



Bala Gür Dedeoğlu - Ankara Üniversitesi



Berat Doğan - İnönü Üniversitesi



Berna Tan - İstanbul Medeniyet Üniversitesi



Beste Turanlı - İstanbul Medeniyet Üniversitesi



Çiğdem Erol - İstanbul Üniversitesi



Elif Pala - SANKO Üniversitesi



Emre Keskin - Ankara Üniversitesi



Esra Göv - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi



F. Erdoğan Sevilgen- Phi Tech Biyobilişim



Gökhan Yıldız - Karadeniz Teknik Üniversitesi



Görkem Tuncay - İnönü Üniversitesi



Hilal Kazan - Antalya Bilim Üniversitesi



İ. Emrah Nikerel - Yeditepe Üniversitesi



M. Şerif Aydın - İstanbul Medipol Üniversitesi



M. Erkan Karabekmez - İstanbul Medeniyet Üniversitesi



M. Yüsra Doğan - İstanbul Medipol Üniversitesi



Ogün Adebali - Sabancı Üniversitesi



Özlem Ateş Duru - Nişantaşı Üniversitesi



Özlen Konu Karakayalı - İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi



Öznur Taştan Okan - Sabancı Üniversitesi



Pınar Pir - Gebze Teknik Üniversitesi



Safiah Olabi - Gaziantep Üniversitesi



Stuart James Lucas - Sabancı Üniversitesi



Şefika Kutlu Ülgen - Boğaziçi Üniversitesi



Tuğba Süzek- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi



Tunahan Çakır- Gebze Teknik Üniversitesi



Tunca Doğan- Hacettepe Üniversitesi



Turan Demircan- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi



Zerrin Işık- Dokuz Eylül Üniversitesi" - İSTANBUL