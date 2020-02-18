TÜSEB'in Yerli ve Milli İlaç üretim atağı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yakın zaman önce basında yer alan ve bakanlığın stratejik önemi haiz bütün ilaç ve aşıların Türkiye'de üretilmesini hedefleyen vizyonu doğrultusunda TÜSEB'den yerli ve milli ilaç üretim atağı geldi.



Kısa bir zaman önce Bakan Koca tarafından üst yönetimi oluşturulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), hızla faaliyete geçerek yerli ve milli ilaç üretimine yönelik proje desteklerini başlattı. TÜSEB'in "2019-İG-01" kodlu ve "İlaç Geliştirme Alanında Uygulamalı Proje İş Birliği" başlıklı çağrısına yapılan başvuruların değerlendirilmesi tamamlandı. Hızla sonuçlandırılan bu çağrı kapsamında ülkemiz için kritik öneme sahip ve kısa zamanda hastaların kullanımına sunulma potansiyeli taşıyan 18 farklı ilaç adayının geliştirilmesine karar verildi.



Bu projelerde Peptit/protein, füzyon proteini, monoklonal antikor, antikor-ilaç konjugatları gibi farklı yapılarda geliştirilen, üretilen ve ticarileştirilecek olan biyoteknolojik moleküllerin; terapötik ajanlar, biyobenzerler, gen terapileri ve immunoterapötiklerin Türkiye'de dünya standartlarında ve kalitesinde geliştirilip üretilmesi ve böylece bu alanda teknolojik birikim yaratılması ve yenilikçi ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir. - İSTANBUL