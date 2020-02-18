TÜSEB'in Yerli ve Milli İlaç üretim atağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜSEB'in Yerli ve Milli İlaç üretim atağı - Son Dakika

TÜSEB'in Yerli ve Milli İlaç üretim atağı

14 dakika önce

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yakın zaman önce basında yer alan ve bakanlığın stratejik önemi haiz bütün ilaç ve aşıların Türkiye'de üretilmesini hedefleyen vizyonu doğrultusunda TÜSEB'den yerli ve milli ilaç üretim atağı geldi.

TÜSEB'in Yerli ve Milli İlaç üretim atağı, System.String[]

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yakın zaman önce basında yer alan ve bakanlığın stratejik önemi haiz bütün ilaç ve aşıların Türkiye'de üretilmesini hedefleyen vizyonu doğrultusunda TÜSEB'den yerli ve milli ilaç üretim atağı geldi.


Kısa bir zaman önce Bakan Koca tarafından üst yönetimi oluşturulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), hızla faaliyete geçerek yerli ve milli ilaç üretimine yönelik proje desteklerini başlattı. TÜSEB'in "2019-İG-01" kodlu ve "İlaç Geliştirme Alanında Uygulamalı Proje İş Birliği" başlıklı çağrısına yapılan başvuruların değerlendirilmesi tamamlandı. Hızla sonuçlandırılan bu çağrı kapsamında ülkemiz için kritik öneme sahip ve kısa zamanda hastaların kullanımına sunulma potansiyeli taşıyan 18 farklı ilaç adayının geliştirilmesine karar verildi.


Bu projelerde Peptit/protein, füzyon proteini, monoklonal antikor, antikor-ilaç konjugatları gibi farklı yapılarda geliştirilen, üretilen ve ticarileştirilecek olan biyoteknolojik moleküllerin; terapötik ajanlar, biyobenzerler, gen terapileri ve immunoterapötiklerin Türkiye'de dünya standartlarında ve kalitesinde geliştirilip üretilmesi ve böylece bu alanda teknolojik birikim yaratılması ve yenilikçi ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi: Rusya ile Türkiye, Suriye'de ortak devriye gerçekleştirdi
Türkiye, asgari ücret sıralamasında 22 ülke arasında 20'nci oldu Çin'de yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman: Türkiye'ye nasıl döneceğimi bilmiyorum Gezi Parkı Davası'nda karar günü

Son Dakika Haberleri
10:07 İbrahim Tatlıses, kendisini cinsel istismarla suçlayan Sibel Gökçe'ye açtığı davayı kazandı
09:15 Oyuncu Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı
08:15 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım günler sonra ilk kez yemek yedi
08:08 Tayfun Erdoğan kimdir ve kaç yaşındadır? Survivor Tayfun Erdoğan'ın biyografisi ve hayatı
08:08 Jeyan Mahfi Tözüm: Yeşilçam'ın sesi Belkıs değil benim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 10:41:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜSEB'in Yerli ve Milli İlaç üretim atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]