Tüsedad'tan Soğutulmuş Çiğ Süt Fiyat Açıklaması

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Galatasaray'ın Derbi Galibiyet Primi 5 Milyon TL

Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir

Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi