Tüsedad'tan Soğutulmuş Çiğ Süt Fiyat Açıklaması

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı fiyatlar ile ilgili, "Arzu ettiğimiz 2,28 TL'lik fiyat maalesef oluşmamıştır. Dileğimiz, süt destek priminin en azından 25 krş olarak devam etmesidir" ifadelerini kullandı.Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı ile ilgili açıklama yaptı. TÜSEDAD, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) çiğ süt fiyatları ile ilgili bugün düzenlediği ve yönetim kurulu üyeleri Müslüm Doğru ve Emirhan Orhan'ın da katıldığı toplantı sonucunda alınan karar ile soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatının; yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein değerlerindeki çiğ süt için 1 Mayıs 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arası geçerli olacak şekilde 2 TL/Lt. olarak belirlendiğini belirtti.Dernek; 25 krş olan prim desteğinin Nisan ayı içinde ödenmeye devam edeceğini kaydederken, "1 Mayıs sonrası süt prim desteğinin ne olacağı ise daha sonra belirlenecektir. Fiyat her ne kadar 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli denilse de piyasa koşullarında oluşacak değişkenlikler olduğunda USK tekrar toplanıp fiyat revizelerini eskiden olduğu gibi yine görüşecektir. Arzu ettiğimiz 2,28 TL'lik fiyat maalesef oluşmamıştır. Dileğimiz, süt destek priminin en azından 25 krş olarak devam etmesidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL