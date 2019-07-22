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TUSEKON Yurt Dışı İlişkileri ve AB Projeleri Komisyon Başkanlığına Taş getirildi

11 dakika önce

Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) Yurt Dışı İlişkileri ve AB Projeleri Komisyon Başkanlığına, ?Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş getirildi.

TUSEKON Yurt Dışı İlişkileri ve AB Projeleri Komisyon Başkanlığına Taş getirildi, System.String[]
Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) Yurt Dışı İlişkileri ve AB Projeleri Komisyon Başkanlığına, ?Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş getirildi.
Sarıkamış ilçesinde Turizm işletmeciliği ve bir dönemde Sürücü Kursları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığı yapan Mir Hasan Taş, merkezi Ankara'da bulunan Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonun Yurt Dışı İlişkileri ve AB Projeleri Komisyon Başkanlığına getirildi.
Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada çalışmalarına aynı tempoda devam edeceğini söyledi.
Kars bölgesinin genelinde gerek bir turizmci olarak, gerekse sürücü kurslarının gelişmesi daha iyi faaliyet göstermesi için birçok önemli projeyi halkın hizmetlerine sunduklarını anlatan Taş, "Bundan sonrada bölgemden irtibatımı kesmeden çalışmalarımı devam ettireceğim. Bir Karslı olarak mutlu ve gururluyum. Ayrıca beni bu göreve layık görenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Avrupa Birliği, Sarıkamış, Hasan Taş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:29 Kaynak: AA
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