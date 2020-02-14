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TÜSEV 2019 Hayırseverlik Raporu: Dini saiklerle yapılan yardımlar, 2004'ten beri sürekli düşüyor
43 dakika önce
TÜSEV’in 2004 senesinden beri Türkiye’de bireysel bağışçılık konusuna dair güncel verileri derlediği “Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu”nun 2019 yılı araştırmasının sonuçları yayımlandı.
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'nın (TÜSEV) 2004 senesinden beri Türkiye'de bireysel bağışçılık konusuna dair güncel verileri derlediği "Türkiye'de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu"nun 2019 yılı araştırmasının sonuçları perşembe günü yayımlandı.
Türkiye'nin 67 ilinde toplam 2 bin 502 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırma, ihtiyaç sahiplerine doğrudan yapılan yardımlar, sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağışlar ve faaliyetlere katılım ile bağış yapma motivasyonları gibi alanlarda güncel bilgi ve veri sağlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:02
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