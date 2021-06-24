TÜSEV'de görev değişimi

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'nın (TÜSEV) 18 Haziran tarihinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen 2021 Yılı Mütevelliler Heyeti Toplantısı'nda yapılan seçimlerde Temsilciler Kurulu Başkanlığı görevine Suna ve İnan Kıraç Vakfı'ndan Erdal Yıldırım seçildi.

Toplantıda TÜSEV Temsilciler Kurulu üyeliği için yapılan seçimlerde; ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nı temsilen Alparslan Tansuğ, Aydın Doğan Vakfı'nı temsilen Candan Fetvacı, Vehbi Koç Vakfı'nı temsilen Cihan Özsönmez, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'nı temsilen Devrim Çubukçu, Kadir Has Vakfı'nı temsilen Gün Han Başik, Türkiye Vodafone Vakfı'nı temsilen Hasan Süel, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nı temsilen Nedret Aydemir, Türk Eğitim Vakfı'nı temsilen Nermin Ceylan, Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nı temsilen Nevgül Bilsel Safkan ve Elginkan Vakfı'nı temsilen Prof. Dr. Öner Günçavdı Temsilciler Kurulu üyeleri olarak seçildi.

Denetim Kurulu üyeliği için yapılan seçimlerin sonucunda ise; Borusan Kocabıyık Vakfı'ndan Canan Ercan Çelik, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye'den Nigar Evgin ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan Sait Tosyalı TÜSEV Denetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Toplantıda ayrıca TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'a TÜSEV Temsilciler Kurulu Başkanı olarak göreve başladığı 2016 yılından bu yana TÜSEV'e yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim edildi.

ERDAL YILDIRIM HAKKINDA

1966 yılında Rize'de doğdu. 1981 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılında Indiana Üniversitesi'nden (IU) 'Hayırseverlik Çalışmaları' alanında yüksek lisans diploması aldı.

1991-97 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Genel Sekreterliği yaptı. 1997 yılında atandığı Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürlüğü görevine yirmi üç yılı aşkın bir süre aralıksız devam etti. Bu süre zarfında Vakfa bağlı tüm kurumların ( Koç Üniversitesi, Koç Okulu, Amerikan Hastanesi, Sadberk Hanım Müzesi, Arter) yönetim ve/ veya icra kurullarında görev aldı. Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, TEGV, TEMA, TÜSEV gibi ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi veya mütevelli heyet üyesi olarak sorumluluk üstlendi.

2014 yılında IU Rektörü Prof. Michael McRobbie tarafından sivil toplum alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları nedeniyle Thomas Hart Benton madalyası ile ödüllendirildi. European Foundation Center'da (EFC) Governing Council üyeliği yaptı. Halen, Cenevre'de kurulu ERFIP (Empower Families for Innovative Philanthropy) isimli vakıfta yönetim kurulu üyeliğine devam ediyor. Yıldırım aynı zamanda 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın kurumsallaşma ve yönetişim faaliyetlerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (Chief Governance Officer-CGO) olarak görev yapıyor.