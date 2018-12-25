Son Dakika Haberleri: Tüsiad Başkanı Bilecik Aa Finans Masası'na Konuk Olacak

Tüsiad Başkanı Bilecik Aa Finans Masası'na Konuk Olacak

1 saat önce

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Tüsiad Başkanı Bilecik Aa Finans Masası'na Konuk Olacak, System.String[]
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Bilecik, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:14 Kaynak: AA

Bilecik, Ekonomi
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