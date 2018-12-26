Tüsiad Başkanı Bilecik: "Çok Önemli Sıkıntıları Yaşamasına Rağmen Türkiye'nin AB Üyeliğinin Hala...

TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Çok önemli sıkıntıları yaşamasına rağmen Türkiye'nin AB üyeliğinin hala vazgeçilmez bir hedef olması gerektiğine inanıyorum.

TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Çok önemli sıkıntıları yaşamasına rağmen Türkiye'nin AB üyeliğinin hala vazgeçilmez bir hedef olması gerektiğine inanıyorum."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı, Halk TV'yi ve Uğur Dündar'ın Programını RTÜK'e Şikayet Etti

Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı

TÜSİAD'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çok Olumlu Bir Gelişme

Son Dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı