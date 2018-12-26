Tüsiad Başkanı Bilecik: "Çok Önemli Sıkıntıları Yaşamasına Rağmen Türkiye'nin AB Üyeliğinin Hala...
1 saat önce
TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Çok önemli sıkıntıları yaşamasına rağmen Türkiye'nin AB üyeliğinin hala vazgeçilmez bir hedef olması gerektiğine inanıyorum.
TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Çok önemli sıkıntıları yaşamasına rağmen Türkiye'nin AB üyeliğinin hala vazgeçilmez bir hedef olması gerektiğine inanıyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:33 Kaynak: AA
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