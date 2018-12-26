Son Dakika Haberleri: Tüsiad Başkanı Bilecik: "Çok Önemli Sıkıntıları Yaşamasına Rağmen Türkiye'nin AB Üyeliğinin Hala...

Tüsiad Başkanı Bilecik: "Çok Önemli Sıkıntıları Yaşamasına Rağmen Türkiye'nin AB Üyeliğinin Hala...

1 saat önce

TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Çok önemli sıkıntıları yaşamasına rağmen Türkiye'nin AB üyeliğinin hala vazgeçilmez bir hedef olması gerektiğine inanıyorum.

Tüsiad Başkanı Bilecik:
TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Çok önemli sıkıntıları yaşamasına rağmen Türkiye'nin AB üyeliğinin hala vazgeçilmez bir hedef olması gerektiğine inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:33 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Bilecik, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı, Halk TV'yi ve Uğur Dündar'ın Programını RTÜK'e Şikayet Etti Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı

TÜSİAD'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çok Olumlu Bir Gelişme Son Dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 12:10:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüsiad Başkanı Bilecik: "Çok Önemli Sıkıntıları Yaşamasına Rağmen Türkiye'nin AB Üyeliğinin Hala...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]