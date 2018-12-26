Tüsiad Başkanı Bilecik: "İş Dünyası İçin Asgari Ücret Tespitinin 2 Bin 20 TL Olması Çok Olumlu Bir...
2 saat önce
TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu.
TÜSİAD Başkanı Bilecik
: "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:17 Kaynak: AA
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