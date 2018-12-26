Son Dakika Haberleri: Tüsiad Başkanı Bilecik: "İş Dünyası İçin Asgari Ücret Tespitinin 2 Bin 20 TL Olması Çok Olumlu Bir...

Tüsiad Başkanı Bilecik: "İş Dünyası İçin Asgari Ücret Tespitinin 2 Bin 20 TL Olması Çok Olumlu Bir...

2 saat önce

TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu.

Tüsiad Başkanı Bilecik:
TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:17 Kaynak: AA

Bilecik, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümrük Kanununa Aykırı Hareket Edenlere 130 TL Ceza Kesilecek TÜSİAD'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çok Olumlu Bir Gelişme

Yeni Yılda Emekliyi 541 TL Zam Bekliyor Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 12:17:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüsiad Başkanı Bilecik: "İş Dünyası İçin Asgari Ücret Tespitinin 2 Bin 20 TL Olması Çok Olumlu Bir...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]