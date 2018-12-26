Son Dakika Haberleri: Tüsiad Başkanı Bilecik: "İş Dünyası Verilen Desteklerden Memnun, Bu Destekler Doğrultusunda Ağustos...

Tüsiad Başkanı Bilecik: "İş Dünyası Verilen Desteklerden Memnun, Bu Destekler Doğrultusunda Ağustos...

2 saat önce

TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi.

Tüsiad Başkanı Bilecik:
TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:17 Kaynak: AA

Bilecik, Ekonomi
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