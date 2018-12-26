Tüsiad Başkanı Bilecik: "Reel Sektörün Finansmana Erişim Probleminin Mutlaka Çözülmesi, Banka...
1 saat önce
TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi, banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerek."
TÜSİAD Başkanı Bilecik
: "Reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi, banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerek."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:27 Kaynak: AA
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