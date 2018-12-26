Son Dakika Haberleri: Tüsiad Başkanı Bilecik: "Reel Sektörün Finansmana Erişim Probleminin Mutlaka Çözülmesi, Banka...

Tüsiad Başkanı Bilecik: "Reel Sektörün Finansmana Erişim Probleminin Mutlaka Çözülmesi, Banka...

1 saat önce

TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi, banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerek."

Tüsiad Başkanı Bilecik:
TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi, banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:27 Kaynak: AA

Bilecik, Ekonomi
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