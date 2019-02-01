TÜSİAD Başkanı: Dünya ekonomisinde tehlike sinyalleri artıyor
1 saat önce
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, "Şurası kesin ki dünya ekonomisinde tehlike sinyalleri artıyor.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik
, "Şurası kesin ki dünya ekonomisinde tehlike sinyalleri artıyor. Türkiye
için soru, ekonomimizin bundan etkilenip etkilenmeyeceği değil, ne kadar etkileneceği olmalıdır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38
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