Son Dakika Haberleri: TÜSİAD Başkanı: Dünya ekonomisinde tehlike sinyalleri artıyor

TÜSİAD Başkanı: Dünya ekonomisinde tehlike sinyalleri artıyor

1 saat önce

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, "Şurası kesin ki dünya ekonomisinde tehlike sinyalleri artıyor.

TÜSİAD Başkanı: Dünya ekonomisinde tehlike sinyalleri artıyor, System.String[]
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, "Şurası kesin ki dünya ekonomisinde tehlike sinyalleri artıyor. Türkiye için soru, ekonomimizin bundan etkilenip etkilenmeyeceği değil, ne kadar etkileneceği olmalıdır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 

Türkiye, Bilecik, Ekonomi
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