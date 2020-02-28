TÜSİAD Başkanı Kaslowski:  Artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜSİAD Başkanı Kaslowski:  Artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır - Son Dakika

TÜSİAD Başkanı Kaslowski:  Artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır

6 saat önce

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır.

TÜSİAD Başkanı Kaslowski:  Artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır, System.String[]

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, " İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır. Bu tutum batı dünyasının her zaman savunuculuğunu yaptığı insan hakları ve transatlantik değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir." dedi

İstanbul'da "Küresel Ekonomik Beklentiler" programı düzenlendi. Programda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, şunları söyledi:

"İdlib'de görev yapan askerlerimize dün gece gerçekleştirilen alçak saldırı sonucunda gelen şehit haberleri hepimizin yüreğini yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa dilerim. Milletimizin başı sağ olsun. Suriye sorununun bu noktaya gelmeden çok taraflı diplomasi anlayışı içerisinde çözülebileceğini ümit etmiştik. Maalesef olaylar herkes için çok acı veren bir noktaya geldi. Daha büyük acılar yaşanmadan, bölgede ateşkesi sağlayacak çözümün tekrar diyalog kanalları ile aranmasını temenni ediyoruz. İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır. Bu tutum batı dünyasının her zaman savunuculuğunu yaptığı insan hakları ve transatlantik değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu konuda tüm ilgili tarafların ve Avrupa Birliği'nin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz. Tekrar aynı acıların yaşanmaması dileğiyle yeniden tüm ülkemize başsağlığı dilerim."


Simone Kaslowski, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:53 Kaynak: DHA
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