TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Bağımsız bir Merkez Bankası şart
19 dakika önce
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Faiz indirip indirmeyeceğine Merkez Bankası yönetimi karar verir. Finansal istikrarı sağlamak için enflasyon hedeflemesi yapan bağımsız bir Merkez Bankası'na ihtiyacımız var. Bu çok net" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:42
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski
, "Faiz indirip indirmeyeceğine Merkez Bankası
yönetimi karar verir. Finansal istikrarı sağlamak için enflasyon hedeflemesi yapan bağımsız bir Merkez Bankası'na ihtiyacımız var. Bu çok net" dedi.
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