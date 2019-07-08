Son Dakika Haberleri: TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Bağımsız bir Merkez Bankası şart
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TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Bağımsız bir Merkez Bankası şart

19 dakika önce

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Faiz indirip indirmeyeceğine Merkez Bankası yönetimi karar verir. Finansal istikrarı sağlamak için enflasyon hedeflemesi yapan bağımsız bir Merkez Bankası'na ihtiyacımız var. Bu çok net" dedi.

TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Bağımsız bir Merkez Bankası şart, System.String[]
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Faiz indirip indirmeyeceğine Merkez Bankası yönetimi karar verir. Finansal istikrarı sağlamak için enflasyon hedeflemesi yapan bağımsız bir Merkez Bankası'na ihtiyacımız var. Bu çok net" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:42 
Simone Kaslowski, Merkez Bankası, Ekonomi
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