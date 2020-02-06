TÜSİAD Başkanı Kaslowski : Somut çalışmalarda bulunacağız - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜSİAD Başkanı Kaslowski : Somut çalışmalarda bulunacağız - Son Dakika

TÜSİAD Başkanı Kaslowski : Somut çalışmalarda bulunacağız

6 saat önce

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Deprem yaralarının sarılması, işsizlik ve iflasların önlenebilmesi için somut çalışmalarda bulunacağız" dedi.

TÜSİAD Başkanı Kaslowski : Somut çalışmalarda bulunacağız, System.String[]

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski,   "Deprem yaralarının sarılması, işsizlik ve iflasların önlenebilmesi için somut çalışmalarda bulunacağız" dedi.

TÜSİAD Olağan Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi. Simone Kaslowski, Elazığ depreminde hayatına kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Kurtarma çalışmalarında tanık olduğumuz özveriyle, halkımızın depremzedelere yönelik fedakarlığı bu olayda tesellimiz oldu. Depremle ilgili en önemli unsur hazırlıklı olmaktır. Fay hatlarının üzerinde kurulmuş şehirlerimizin yer seçimleri, inşaat kalitesi kurumlarımızın görevlerini eksiksiz yapmaları hayati önemdedir. BU deprem ülkemizin pek çok noktasında özellikle İstanbul'da yaşanacak bir depremin depremin ne kadar yıkıcı olacağını bize hatırlatmalıdır. Depreme karşı gerekli bütün çalışmalar büyük bir ciddiyetle tamamlanmalı. ve gerçekleşebilecek en ağır durumlara karşı devletimiz, özel sektörümüz ilgili bütün kurumlarımız hazırlıklarımızı en üst düzeyde tutmalıyız. TÜSİAD olarak TÜRKKONFED ve UNDP ile ortaklaşa kurmuş olduğumuz 'Hedefler İçin İş Dünyası Platformu' temsilcileri bölgede detaylı incelemelerde bulundu. Deprem yaralarının sarılması, işsizlik ve iflasların önlenebilmesi için somut çalışmalarda bulunacağız" dedi.


Simone Kaslowski, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:18 Kaynak: DHA
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