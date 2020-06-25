TÜSİAD Başkanı Kaslowski: "Türkiye, tedarik zincirinde güvenilir bir kaynak" - Son Dakika

TÜSİAD Başkanı Kaslowski: "Türkiye, tedarik zincirinde güvenilir bir kaynak"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, pandemi dönemindeki en önemli farkındalığın tedarik zincirlerindeki güvenilirliğin öneminin ortaya çıkması olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bulunduğu bölgenin Avrupa'ya yakınlığı sebebiyle tedarik zincirinde güvenilir...

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, pandemi dönemindeki en önemli farkındalığın tedarik zincirlerindeki güvenilirliğin öneminin ortaya çıkması olduğunu belirterek, " Türkiye'nin bulunduğu bölgenin Avrupa'ya yakınlığı sebebiyle tedarik zincirinde güvenilir bir kaynak olabileceğimizi ortaya koyuyoruz." dedi.

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi kapsamında düzenlenen çevrim içi etkinlik serisinin beşincisi, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran ve eLogo Genel Müdürü Başak Kural'ın katılımıyla gerçekleşti.

TÜSİAD Başkanı Kaslowski, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi sağlık anlamında çok iyi yönettiğini söyledi.

Pandeminin tam olarak atlatılamasa da kontrol altına alınmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Kaslowski, "yeni normale" ilişkin, "Pandemi öncesi evden ya da uzaktan çalışma yok değildi ancak pandemiyle birlikte evden çalışma genelleşti. Bu dönemde, evden çalışarak birçok faaliyette etkin olunabileceği görüldü. Bu açıdan çok ilginç bir deneyim oldu. Yeni normalde de muhtemelen evden çalışma sistemi, bir şekilde bazı iş kolları için belli ölçüde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaslowski, risk senaryoları içerisinde böyle bir pandemi krizinin bulunmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Birçok şirket pandemi krizine hazırlıksız yakalandı. Dijital altyapısına yatırım yapmış olan firmaların bu krizden daha sağlıklı, daha güçlü bir şekilde çıktıklarını gördük. Bu kriz, bize dijitale daha fazla yatırım yapılması gerektiğini öğretti. Dijital yetkinlikler, data analizi ve yazılım konusundaki yetkinlikler ile eğitimin ne kadar önemli olduğunu bu dönemde gördük. Sadece şirketler açısından değil, bu konuda altyapısına yatırım yapmış olan ülkelerin de krizden daha güçlü çıktığını gördük."

Kaslowski, pandemi dönemindeki en önemli farkındalığın tedarik zincirlerindeki güvenilirliğin öneminin ortaya çıkması olduğunu vurgulayarak, gelecek dönemde tüm paydaşların tedarik zinciri konusunda değişim kararları verebileceğini söyledi.

Gelecek dönemin "kaynakların daha güvenilir bölgelerden ve firmalardan temin edilebilmesi için daha fazla maliyetlere rıza gösterilecek bir dönem" olacağını belirten Kaslowski, şunları kaydetti:

"Türkiye açısından ise bulunduğumuz bölgenin Avrupa'ya yakınlığı sebebiyle güvenilir bir kaynak olabileceğimizi ortaya koyuyoruz. Ayrıca, altyapımız açısından, genç nüfusumuz, Ar-Ge'ye yatkınlığımız bizim güçlü yanlarımız... TÜSİAD olarak, önümüzdeki dönemde Avrupa ile olan ilişkilerimizi biraz daha sağlam temeller üzerine kurabilirsek, daha iş birlikçi ve Gümrük Birliği anlaşmasının müzakerelerini tekrar başlatabilirsek, farklı sektörlere de Gümrük Birliği'ni açabilirsek Türkiye'nin önünde çok önemli bir fırsat olduğunu görüyoruz."

"Dijital dönüşümünü tamamlamayan kurumları zor bir gelecek bekliyor"

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran da Dijital Anadolu projesini TÜRKONFED iş birliğiyle Mart 2018'de Antalya'da gerçekleştirdikleri toplantıyla başlattıklarını hatırlatarak, dijital dönüşümünü tamamlamayan kurumları zor bir geleceğin beklediğini söyledi.

Aran, avantajlı kredilerle piyasayı desteklemeyi sürdüreceklerini aktararak, "Çarkların dönmeye başlamasının 2021'i bulabileceğini ve 2021'e kadar hep beraber bu sıkıntıyı paylaşarak aşmak zorunda olduğumuzu görüyorum. İşini çevirmeye çalışanların, hayatta kalmaya çalışanların planlarını yaparken 6 ay daha sıkıntılı süreci dikkatle yönetmesini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

KOBİ'lerin dijitalleşme adına yapılan faaliyetlere bütçe ayırması gerektiğini belirten Aran, KOBİ'lere, pandemi krizini fırsata çevirecek adımlar atmasını tavsiye etti.

Simone Kaslowski, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD Başkanı Kaslowski: 'Türkiye, tedarik zincirinde güvenilir bir kaynak' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:28 Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:25 İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:09 Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu 13:58 Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor 13:53 Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi 13:03 Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 12:19 50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi 12:02 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu 12:01 Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu 11:23 Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek 10:32 Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor 10:09 Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
00:31
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
00:27
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
00:09
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
00:00
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
23:57
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
23:32
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
23:23
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 01:29:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜSİAD Başkanı Kaslowski: "Türkiye, tedarik zincirinde güvenilir bir kaynak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]