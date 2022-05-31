TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonda her geçen gün hedeften noktadan uzaklaşıyoruz - Son Dakika
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TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonda her geçen gün hedeften noktadan uzaklaşıyoruz

31.05.2022 10:51
TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonda her geçen gün hedeften noktadan uzaklaşıyoruz

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Türkiye'deki enflasyon artışına karşı uyarıda bulundu.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Türkiye'deki enflasyon artışına karşı uyarıda bulundu. Global görünümün Türkiye'nin lehine olmadığını belirten Turan, "Enflasyonda her geçen gün hedef dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz" dedi. Koç Üniversitesi ve TÜSİAD ortaklığıyla oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından "Enflasyon Artarken Neo-Fisher Yaklaşım Ne Diyor" başlıklı seminerin açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yüksek enflasyona karşı uyarıda bulundu.

Turan konuşmasında, "Küresel ekonomide bol para döneminin azaldığı ve finansman koşullarının geçmişe kıyasla daha zor olacağı bir döneme girdik. Türkiye bu dönemde akranlarının aksine farklı bir politika tercihi ortaya koydu. Dünyada akran ülkelere baktığımızda hem en yüksek enflasyona hem de son derece yüksek risk primine sahip ülke konumundayız. Unutmayalım ki yakın geçmişte yaşadığımız ekonomik zorluk dönemleri global rüzgarların arkamızdan estiği dönemlerdi. ve bu zorluklarla bir şekilde mücadele edebildik. Oysa şu an global ekonominin geçmekte olduğu döngüde rüzgar önümüzden esmekte ve işimizi çok daha zorlaştırmakta. Global görünüm de lehimize değil" dedi.

"Bugün gelişmiş ekonomilerde yıllık enflasyon yüzde 7-8. Gelişmekte olan ülkelerde de yüzde 10'a yakın seyrediyor. Ülkemizde ise enflasyon oranı dünyada var olan genel düzeyin maalesef katbekat üzerinde, yüzde 70 seviyelerini oluşturmaktadır. Enflasyonda her geçen gün hedef dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz" değerlendirmesinde bulunan Turan, gerekli adımların doğru zamanlama ile atılmadığını savundu. Turan, "Aslında enflasyon sorunu bizim sadece son 9 aydır yaşadığımız bir durum değil. Özellikle son 4-5 yıldır enflasyon dinamiklerinin yapısının belirgin düzeyde bozulduğunu görmekteyiz. Gerekli adımları doğru zamanlama ile atamıyoruz. Böyle olunca da para politikası etkinliğini kaybediyor ve gün sonunda enflasyonda yaşadığımız tablo ortaya çıkıyor" dedi.

"Çözüm için atılacak adımlar belli"

Konuşmasında, çözüm için atılacak adımların belli olduğunu belirten Turan, "Çözümsüz geçen süre tüm bireylerin ve kurumların üzerine her geçen gün daha fazla ek maliyet olarak dönüyor. Doğru uygulanan bir para politikasına, buna eşlik eden mali politikalara ve makro sektörel arzı destekleyen yapısal değişimlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Turan, Türkiye'nin "iktisadi politika tasarımında ancak ve ancak bilimi dünyada kanıtlanmış süreçleri ve deneyimi merkeze koyarak mücadelede başarıya ulaşmamız mümkün olur" dedi.

Türkiye'de Nisan ayında yıllık enflasyon TÜİK'in verilerine göre yüzde 69,97 olarak ölçülmüştü. Mayıs ayı enflasyon oranının 3 Haziran Cuma günü kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

ANKA,DW/BÖ,HT

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Kaynak: Deutsche Welle

Togo Cumhuriyeti, Orhan Turan, Enflasyon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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