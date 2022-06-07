Tüsiad Başkanı Turan: Enflasyonla Mücadele İçin Gerekirse Büyümeden Taviz Verilmeli

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, enflasyonla mücadelede gerekirse büyümeden taviz verilmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla büyümeyi tercih ettik. Yoksa çok sert tedbirler alabilirdik" açıklaması yapmıştı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından dün düzenlenen "ESİAD Yatırım Zirvesi"ne katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasının başında küresel gelişmelere değinen Turan, koronavirüs salgını ve ardından Rusya- Ukrayna savaşı ile global çapta gıda ve lojistik krizinin başladığına dikkat çekti.

"GEREKİRSE BÜYÜMEDEN TAVİZ VERİLECEĞİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin bu durumdan çok daha fazla etkilendiğini belirten Turan, bunun aşılması için yüksek katma değerli üretime yönelmek gerektiğini ve enflasyonla mücadelenin gerekirse büyümeden taviz verilerek yapılması gerektiğini kaydetti. Turan, "Enerji sorunu, arz zincirindeki bozulma ve gıda arzı sıkıntısı her geçen gün büyüyor. Tedarik zincirindeki değişim ve kopma, pandemi öncesinde başlamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'deki radikal tedbirler ile önemli bir kırılma yaşandı. Bir de buna ek olarak 2008 krizinden sonra şahit olduğumuz rekor parasal genişleme ve düşük faiz politikası sona eriyor. Enflasyonla mücadele artık temel öncelik ve bunun için gerekirse büyümeden taviz verileceği bir döneme giriyoruz" dedi.

"REKOR PARASAL GENİŞLEME VE DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI SONA ERİYOR"

Tüm dünyada önemli bir devrin kapandığına işaret eden Orhan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 2008 global finansal krizinden sonra şahit olduğumuz, ekonomileri desteklemek için yaşanan rekor parasal genişleme ve düşük faiz politikası sona eriyor. Büyük merkez bankaları öncülüğünde para politikasında başlayan paradigma değişimiyle enflasyon ile mücadelenin temel öncelik olduğu ve gerekirse büyümeden taviz verilebileceği bir döneme giriyoruz. Fed'in faiz artışları ve bilanço küçültme adımları devam ederken gelişmekte olan ülkeler de buna paralel olarak faiz artışına gidiyor. Tüm dünyada finansman koşullarının zorlaşmaya başladığı bir döneme girmekteyiz."

"EKONOMİMİZDE SON 10 YILDA YAPISAL PROBLEMLER VE KIRILGANLIKLAR ARTTI"

TÜSİAD Başkanı turan, Türk ekonomisinde geride bırakılan son 10 yıllık dönemde, yapısal problemlerin, kırılganlıkların arttığını söyledi. Ekonominin gelişimi için hukukun üstünlüğü, kurumların güçlenmesi, para ve mali politikalarındaki istikrar, eğitim ve işgücü alanında da doğru adımlar atılması gerektiğini bildiren Turan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya zorlu ama aynı zamanda iktisadi açıdan muazzam potansiyeller barındırıyor. Son 2 yılda Türkiye'de girişimcilik ekosistemi önemli bir ivme kazandı. Ama bizim gelecek için umutlarımızı taze tutabilmek adına yol haritasına ihtiyacımız var. Kalkınmanın ana unsurları insan, bilim ve kurumlardır. İnsanı temel alan konular hayata geçirilmeli. Nitelikli eleman yetiştirip bilim, teknoloji ve inovasyona yatırım yapmalıyız. Ekonomiden demokrasiye kadar tüm alanlarda kapsayıcı kuralları hayata geçirmeliyiz."

ESİAD BAŞKANI KARABAĞLI: HAMMADDE SAVAŞLARI BAŞLADI

ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı ise zirvede yaptığı konuşmada, sürdürülebilir kalkınma ve küresel rekabet gücünün artırılmasının iş dünyası için önemini vurguladı. Yatırım ortamındaki daralma ve tedarik zincirindeki kırılmalara işaret eden Karabağlı, şunları söyledi:

"Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurum daha da arttı. Artık hammadde savaşları başladı. Biz ise yatırımların artması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bu süreci hızlandırmak ve arz ile talep tarafını bir araya getirmek için bu zirveyi düzenledik. Zirvede finans kuruluşları, finans piyasasının aracı kurumları, kalkınma bankası temsilcileri, sanayici ve iş insanları aramızda. Türk lirasının değer kaybı, yabancıların ülkemize yatırım iştahını da arttırdı. Yabancı sermaye önümüzdeki süreçte akın akın ülkemize gelecektir. Buna hazır olmamız gerek."

SABANCI HOLDİNG CEO'SU ALPER: BIRAKALIM FİNANSMAN KAYNAKLARI BİZİM PEŞİMİZDE OLSUN

Yatırım Zirvesi'nde konuşan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper de yatırımcıların finansmanın yanı sıra doğru fikirlere odaklanması gerekliliği üzerinde durdu. Alper "Dünya değişiyor, finansmana sahip olanlar doğru yatırımları arıyorlar. Gerçek doğru fikirleri bulamıyoruz. Dolayısıyla tüm başarı kriterlerimizin değiştiği bir dönem. Gelecek nesil sadece kar eden ve sadece büyümeyi hedefleyen bir şirkette çalışmak istemiyor. Bugün dünyada herkes doğru fikir peşinde koşuyor. İnsanlar 10 dakika içerisinde, bir fikre 1 milyon dolar koyup koymama kararı veriyor. Dünya, para savaşlarının değil, fikri yakalamanın peşinde. Finansmanın peşinde koşacağız ama iyi fikirler geliştirelim. Bırakalım finansman kaynakları bizim peşimizde koşsun" dedi.

BAKAN NEBATİ NE DEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'nin Kızılcahamam kampında, enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettiklerini söylemişti. Bakan Nebati, şöyle demişti:

"Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapabilirdik. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL'ye geçerek bir yandan doları frenledik, diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar."