"TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Ege"nin yeni dönemi EGİAD iş birliği ile başlıyor

Ege Bölgesindeki girişimci gençleri desteklemeyi amaçlayan, TÜSİAD ile EGİAD iş birliğinde ilk kez 2019 döneminde hayata geçirilen "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Ege" programının yeni döneminin, 24 Şubat Pazartesi günü İzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Eğitim Kampı" ile başlayacağı belirtildi.



"TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Ege" programının yeni dönemi başlıyor. Bu kapsamda, 24 Şubat Pazartesi günü "Eğitim Kampı" ile yeni dönemin başlayacağı ifade edilirken, program İzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak.



Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş birliğiyle ilk kez 2019 döneminde hayata geçirilen programın iki günlük eğitim kampı sonrasında, genç girişimci adaylarının fikirlerini iş insanlarına sunmaları amaçlanıyor.



Kampa katılan 19 ekip arasından seçilecek 7 ekibin, iş insanları ile iki ay süresince girişim fikirleri üzerinden çalışma fırsat kazanacağı, mayıs ayında gerçekleştirilecek final günüde ekiplerin iş fikirlerini final jürisine sunacağı bildirildi. Sonrasında ise dereceye giren ekiplerin belirleneceği aktarıldı.



EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Frederic Pagy, yeni döneme ilişkin olarak, "2011 yılından beri Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmayı amaçlayan TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! 2019 dönemi itibariyle bir girişimcilik programına dönüştü. Bu çerçevede programın en çok başvuru aldığı bölgelerden biri olan Ege Bölgesine yönelik tasarlanan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege programının ikinci dönemini İzmir'de, EGİAD ve EGİAD Melekleri olarak TÜSİAD iş birliğinde düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. 24-25 Şubat tarihlerindeki eğitim kampı programında girişimcilik ekosisteminin değerli paydaşları yer alıyor. Birlikte bu kadar kapsamlı ve geniş bir program düzenlemek eşsiz değere sahip. Eğitim Kampı sürecinde tüm desteği ve ev sahipliği için İzmir Ekonomi Üniversitesine teşekkürlerimizi sunmak isterim. Genel olarak programa gelen başvuruları değerlendirmek gerekirse 2020 döneminde başvuru yapan Egeli ekipler içerisinden değerlendirme aşamasını geçen 19 ekipten toplam 59 genç girişimci adayı eğitim kampına katılmaya hak kazandı. Tüm genç girişimci adaylarına güzel bir süreç ve bol şans dilerim" dedi. - İZMİR