TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege programının yarı finalistleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege programının yarı finalistleri belli oldu - Son Dakika Ekonomi

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege programının yarı finalistleri belli oldu

7 saat önce

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) iş birliği ile Ege Bölgesi'nde girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Programının 2020 dönemi yarı finalistleri belli oldu.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege programının yarı finalistleri belli oldu, System.String[]

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) iş birliği ile Ege Bölgesi'nde girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Programının 2020 dönemi yarı finalistleri belli oldu.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Bu Gençlikte İŞ Var! Ege kapsamında 24-25 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Ege Girişimcilik Kampı düzenlendi. Ege Bölgesi'nden çok sayıda girişimcilik ekosistemi paydaşı ve iş insanının katılımı ile gerçekleştirilen kampta 60 girişimci gence girişimcilik eğitimi verildi.

Programa bu yıl ön değerlendirmeyi geçen ve Ege Bölgesi'nde yaşayan ya da öğrenim gören 18 ekip katıldı. Ekipler, 29 Şubat 2020 Cumartesi günü EGİAD'ın ev sahipliğinde gerçekleşen eşleşme gününde iş fikirlerini EGİAD üyelerine sundu.

Eşleşen 6 ekip, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege'nin 2020 dönemi yarı finalisti oldu. Ekipler, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Ege Final Günü'ne kadar rehberleri ile beraber çalışacak.

Seçilen ekipler ve rehberleri ise şu şekilde:

Accident Alert System/AAS ekibinin rehberi Taylan Tanyer, Tanyer Yapı, BonnyBaby ekibinin rehberi Özüm İlter Demirci, Bayteks Tarım Ürünleri, Buton ekibinin rehberi Frederic Pagy, Özlem Tarım Ürünleri, Genotek ekibinin rehberi Filip Minasyan, EFE Industries & Trade Co., Kitap Kulübü ekibinin rehberi Zerrin Ülken, Tunaboylu Mefruşat ve Waiterating Crew ekibinin rehberi Yonca Güngör Çınar, Ege Asal Metal.

Genç, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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