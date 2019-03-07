TÜSİAD'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
1 saat önce
TÜSİAD, "21. yüzyılda güçlü bir Türkiye için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız." açıklamasında bulundu.
TÜSİAD, "21. yüzyılda güçlü bir Türkiye
için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:45
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