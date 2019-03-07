Son Dakika Haberleri: TÜSİAD'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

TÜSİAD'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

1 saat önce

TÜSİAD, "21. yüzyılda güçlü bir Türkiye için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız." açıklamasında bulundu.

TÜSİAD'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı, System.String[]
TÜSİAD, "21. yüzyılda güçlü bir Türkiye için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:45 

Türkiye, Ekonomi
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