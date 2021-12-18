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TÜSİAD'tan "iktisat bilimi kurallarına dönme" çağrısı - Son Dakika

TÜSİAD'tan "iktisat bilimi kurallarına dönme" çağrısı

18.12.2021 14:06
TÜSİAD'tan "iktisat bilimi kurallarına dönme" çağrısı

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu çalkantılı duruma dair bir açıklamada bulunan TÜSİAD, "Denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir" söyleminde bulundu.

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu çalkantılı duruma dair bir açıklamada bulunan TÜSİAD, "Denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir" söyleminde bulundu.Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye ekonomisinin gidişatına dair bir açıklama yayınladı. Ekonomi alanındaki yetkili kişi ve kurumlara, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" çağrısı yapılan açıklamada, "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir" denildi.

"TÜSİAD olarak, bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de, süreç devam ederken de, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL'de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık" söyleminde bulunulan açıklamanın devamında, "Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz" ifadesi kullanıldı.

"Kurumların ve kuralların güçlendirilmesi" vurgusu

İzlenen ekonomi politikasının yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlar için yeni ekonomik sorunlar yarattığını vurgulayan TÜSİAD, bu politikanın uzun dönemde çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riskini artırdığını ve en fazla faydalanması beklenen ihracatçıların dahi bu ortamdan zarar gördüğünü belirtti.

"Tüm bunların sonucunda, son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır" denilen açıklamada, "Ülkemizde 'kurumsuzlaşma' sorununa daha önce de işaret etmiş, kalkınmamız için gerekli yaklaşımı 'Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar' adlı çalışmamız ile kamuoyuyla paylaşmıştık. Ülke ekonomimize fayda sağlayacak, öngörülebilirliğin, yatırım ortamının ve kalkınmanın önünü açacak kural bazlı politikaları hayata geçirmeliyiz. Kurumların ve kuralların kapsayıcı ve etkin şekilde güçlendirilmesi başta olmak üzere atılacak adımlar ülkemizde güven ortamının oluşması için elzemdir" denildi.

TÜSİAD açıklamasında ayrıca, Derneğin bu istikamette atılacak doğru adımlara katkı vermeye hazır olduğu vurgulandı.

DW/ ET,SSB

(c)

TÜSİAD'tan iktisat bilimi kurallarına dönme çağrısı

Togo Cumhuriyeti, Türk Lirası, Ekonomi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel TÜSİAD'tan 'iktisat bilimi kurallarına dönme' çağrısı - Son Dakika


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