Son Dakika Haberleri: TÜSİAD'dan 'Barış Pınarı' mektubu
Son Dakika Ekonomi TÜSİAD'dan 'Barış Pınarı' mektubu

TÜSİAD'dan 'Barış Pınarı' mektubu

1 saat önce

TÜSİAD, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup gönderdi.

TÜSİAD'dan 'Barış Pınarı' mektubu, System.String[]

TÜSİAD, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup gönderdi. Kaslowski, "Terör ile mücadele hedefimizi ve Suriye'de akılcı bir yaklaşımla barış düzeninin sağlamasının ve Türkiye'nin Batı ittifakı için önemini vurguladık" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:32 
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