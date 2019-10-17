TÜSİAD'dan 'Barış Pınarı' mektubu

TÜSİAD, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup gönderdi. Kaslowski, "Terör ile mücadele hedefimizi ve Suriye'de akılcı bir yaklaşımla barış düzeninin sağlamasının ve Türkiye'nin Batı ittifakı için önemini vurguladık" dedi.