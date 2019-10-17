TÜSİAD'dan 'Barış Pınarı' mektubu
1 saat önce
TÜSİAD, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup gönderdi.
TÜSİAD, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup gönderdi. Kaslowski, "Terör ile mücadele hedefimizi ve Suriye'de akılcı bir yaklaşımla barış düzeninin sağlamasının ve Türkiye'nin Batı ittifakı için önemini vurguladık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:32
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