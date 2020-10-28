TÜSİAD'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

TÜSİAD'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

28.10.2020 17:51
TÜSİAD'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrolarının, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan ederek ulusun bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik iradesini tüm dünyaya gösterdiği, bunu yaparken kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bir coğrafyada, barışı ve huzuru ilelebet tesis edecek bir değerler bütününü de ortaya koydukları vurgulandı.

Çağdaş, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti anlayışında hayat bulan Cumhuriyet değerlerinin, Türkiye'nin geleceği, başarısının anahtarı ve en büyük gücü olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Savaş ve yıkım yıllarından sonra Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmış toplumumuz Cumhuriyetimiz ile yeniden ayağa kalkmıştır. Ülkemizin 97 yıllık kazanımlarının arkasında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurucu kadroların ve toplumumuzun dayanışmayı esas alan ve birliktelikten doğan güven duygusu yatmaktadır. Cumhuriyet'in çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefi, insanlığın evrensel kazanımlarına sahip çıkmayı gerektirmiştir. Türkiye, bağımsızlık mücadelesini henüz kazanmış bir ülke olarak sosyo-ekonomik ve siyasal ilerlemeyi gerçekleştirmiş modern dünyanın değerleri ile entegre olma yolunu seçmiş, dış ilişkilerinde barış ve diplomasiyi öne çıkarmıştır."

Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru ilerlerken, iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, bugün de ihtiyaç duyduğumuz dayanışma ruhunu, Cumhuriyet'in çağdaş ve demokratik değer ve kazanımlarını ekonomiye, sanayiye, eğitime, bilime, sanata ve sivil topluma desteğimizle yaşatmaya ve ilerletmeye devam edeceğiz."

Cumhuriyetin bugünkü nesilleri olarak Cumhuriyet değerlerini korumanın, yüceltmenin ve yarınlara miras bırakmanın en önemli vazifeleri ve sorumlulukları olduğu aktarılan açıklamada, "Türkiye'nin hem temeli hem de pusulası olan Cumhuriyet'in mimarı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyor, Cumhuriyet Bayramı'mızı coşkuyla kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜSİAD'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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