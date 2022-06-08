Tüsiad Başkanı Turan, İyi Parti Lideri Akşener'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Tüsiad Başkanı Turan, İyi Parti Lideri Akşener'i Ziyaret Etti

08.06.2022 17:06

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

TÜSİAD heyeti, siyasi parti ziyaretlerini İYİ Parti ile sürdürdü. Gün içinde HDP Genel Merkezine ziyarette bulunan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyet, daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile partisinin genel merkezinde görüştü.

Tüsiad Başkanı Turan, İyi Parti Lideri Akşener'i Ziyaret Etti
Tüsiad Başkanı Turan, İyi Parti Lideri Akşener'i Ziyaret Etti
Tüsiad Başkanı Turan, İyi Parti Lideri Akşener'i Ziyaret Etti
Tüsiad Başkanı Turan, İyi Parti Lideri Akşener'i Ziyaret Etti
Tüsiad Başkanı Turan, İyi Parti Lideri Akşener'i Ziyaret Etti

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüsiad Başkanı Turan, İyi Parti Lideri Akşener'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tüsiad Başkanı Turan, İyi Parti Lideri Akşener'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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