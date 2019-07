TÜSİAD'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na tebrik ziyareti

TÜSİAD'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na tebrik ziyaretiİSTANBUL - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin, Bahadır Balkır ve TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 23 Haziran seçiminin ardından tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Makam odasından gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın toplantısına geçildi.TÜSİAD Heyeti adına konuşan Kaslowski, "Yeni seçilmiş olan belediye başkanımızı tebrik etmek için buraya geldik. İstanbul, fevkalade önemli bir şehir, kültürel mirası ve ekonomideki yeriyle Türkiye'nin ekonomisinin üçte birinden fazlasını temsil ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli bir yeri var. Biz de bu konuda TÜSİAD olarak çalışma gruplarımızla ve bütün gönüllü arkadaşlarımızla beraber bu kalkınmasında da yer almak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Başkanımızın da ortaya koymuş olduğu şeffaflık, yönetim tarzı, kurumsallaşmaya yönelik olan adımları da Türkiye kalkınmasında çok önemli bir rol oynayacağından da şüphemiz yok" dedi."İstanbul'un bu dönemini ortak akılla yönetme çabası içerisindeyiz"Ziyaretlerinden dolayı TÜSİAD heyetine teşekkür eden İmamoğlu, "İstanbul'un bu süreçteki bizim tanımımızla en önemli karakterinin her alanda seferberlik olduğunu düşünüyoruz. Bu manada bize her kurumun her birimin en üst seviyede destek vermesini istiyor ve diliyoruz. Elbette ki TÜSİAD bunlardan birisi, hatta birçok konuda öncelik yapabilecek bir kuruluş. Görüşmemizde bunları değerlendirdik. İstanbul'da siyasi partileri ziyaret ediyorum. İstanbul'un her kavramıyla buluşma çabası içerisindeyiz. İş dünyası, inanç dünyası. Tabiri caizse bir kişiyi dahi dışarıda bırakmadan kapsayıcı bir anlayışla, sürece herkesi katarak İstanbul'un bu dönemini ortak akılla yönetme çabası içerisindeyiz. Bu ortak akıl masasına gerçekten derin kabiliyetleri olan aynı zamanda çok ciddi hazırlıkları olan, sosyal politikalar açısından hassas oldukları alanda çok özel hazırlıkları olan TÜSİAD'ın veri tabanından faydalanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.Gazetecilerin İstanbul'daki ekonomik durumla ilgili sorularına yanıt veren İmamoğlu, "Yoksulluk ve işsizlik konusunun bugünün yoğun gündemi olduğunu biliyoruz. Ama bunun geçici gündem olmasını da istiyoruz. İBB'nin 2 yıl sonra gündeminin yoksulluk ve işsizlik olmamasını bekliyoruz. Bu sorunun geçici bir sorun 2 yıl içinde çözüm bulmuş ve artık ondan sonra gelişmeyi insanlara daha üst seviyede meslek edindirmeyi dert edinen bir kurum olmak istiyoruz. Ama bu geçiş sürecini de mutlaka vatandaşının yanında olan sistemli şekilde yani bölgesel istihdam ofisleri ile işsizliğe çare bulan yoksulluk noktasında İstanbul envanterini çıkartıp insanların temel ihtiyaçlarını tespit edip ihtiyacı olan ailelere yine kurumumuzun kendi bütçesini ve yanı sıra İstanbul'un yine bu anlamda fayda veren kurum ve kuruluşlarında arada duran emin bir kurum hüvviyeti ile arada duran köprü olan tarzı ile bu süreci hep birlikte aşacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.İstanbul'da yapılması planlanan kreşlerle ilgili konuşan TÜSİAD Başkanı Kaslowski, kreş konusu üzerinde birkaç senedir zaten çalıştıklarını ifade ederek, "Bu konuyu bir çok ortamda Ankara'da çalıştık. Bizim için kadınların da istihdama katılabilmesi için en önemli konulardan bir tanesidir. Akıllı şehirlerden bunun yanında geliyor" dedi.TÜSİAD tarafından hazırlanan dosyaların İBB'ye iletildiğini ifade eden İmamoğlu, "Değerli dosyaları bize ilettiler aslında. TÜSİAD'ın bu konuda var olan çalışmaları araştırmaları var. Olması demek zaten niyetleri var demek. Ama bunların sahaya erişmesi için bir kamu kurumuyla ilişki kurmaları gerekiyor. Aslında bizim niyetimizle kendilerinin ürettikleri örtüştü. Elbette burada ciddi bir işbirliği olacak. Bu konuda rahat konuşuyorum çünkü öyle bir gücü bize verdiler" dedi.İBB'deki makam araçlarının durumuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan İmamoğlu, "Bu anlık size rapor vermekten zorlanırız. Çünkü, mesele çok basit ya da sayısal anlamda küçük bir şey değil. Takibimiz devam ediyor. Elbette, belediye denilince İBB'nin kurumsal yapısına odaklanmamanız gerekir. Biz bir yandan da iştiraklerle ilgili süreci devam ettiriyoruz. Biraz vakit alıyor. İştiraklerdeki yönetim, bir önceki dönemden gelen yönetimler. Onlarla genel kurul çağrımızı yaptık. Bu genel kurul çağrısıyla beraber hem yönetimde bu gündemleri toplantıda konuşmak. Tabii, düşündüğümüz bazı ekipler var. Dolayısıyla bu biraz zaman alacak. Ama tespitlerimiz var. Devam eden ihbarlar var. İştiraklerde araç değişimleri var. Yani düne kadar X modelde bir araç var iken şimdi Y modelde bir araç var. Bu takip altında. Ama biraz zaman alacak. Kamuoyunu doyurucu bilgileri sizlerle paylaşacağım" diye konuştu.