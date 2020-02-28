TÜSİAD’dan İdlib’deki saldırıya tepki
13 dakika önce
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyunun daha fazla duyarsız kalmaması gerektiğini belirtti.
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyunun daha fazla duyarsız kalmaması gerektiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:36
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