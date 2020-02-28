TÜSİAD’dan İdlib’deki saldırıya tepki - Son Dakika
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TÜSİAD’dan İdlib’deki saldırıya tepki

13 dakika önce

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyunun daha fazla duyarsız kalmaması gerektiğini belirtti.

TÜSİAD’dan İdlib’deki saldırıya tepki, System.String[]

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyunun daha fazla duyarsız kalmaması gerektiğini belirtti.

Simone Kaslowski, Suriye, İdlib, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:36 
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