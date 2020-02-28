TÜSİAD'dan İdlib'deki saldırıya tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜSİAD'dan İdlib'deki saldırıya tepki - Son Dakika

TÜSİAD'dan İdlib'deki saldırıya tepki

6 saat önce

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyunun daha fazla duyarsız kalmaması gerektiğini belirterek, "Bu tutum...

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyunun daha fazla duyarsız kalmaması gerektiğini belirterek, "Bu tutum batı dünyasının her zaman savunuculuğunu yaptığı insan hakları ve transatlantik değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu konuda tüm ilgili tarafların ve Avrupa Birliği'nin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz." dedi.

Kaslowski, Dünya Bankası'nın hazırladığı "Ocak 2020-Küresel Beklentiler Raporu'nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine dün gece gerçekleştirilen alçak saldırı sonucunda gelen şehit haberlerinin herkesin yüreğini yaktığını kaydetti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dileyen Kaslowski, "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Kaslowski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye sorununun bu noktaya gelmeden çok taraflı diplomasi anlayışı içerisinde çözülebileceğini ümit etmiştik. Maalesef olaylar herkes için çok acı veren bir noktaya geldi. Daha büyük acılar yaşanmadan, bölgede ateşkesi sağlayacak çözümün tekrar diyalog kanalları ile aranmasını temenni ediyoruz. İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır.

Bu tutum batı dünyasının her zaman savunuculuğunu yaptığı insan hakları ve transatlantik değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu konuda tüm ilgili tarafların ve Avrupa Birliği'nin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz."

TÜSİAD'dan İdlib'deki saldırıya tepki

Simone Kaslowski, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alanyasporlu taraftarlardan dikkat çeken pankartlar: Gök girsin kızıl çıksın
İdlib'te Türk askerlerine yapılan saldırı sonrası Londra, Paris ve Berlin'den destek açıklamaları TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 21:41:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜSİAD'dan İdlib'deki saldırıya tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]