Son Dakika Haberleri: TÜSİAD'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması
Son Dakika Güncel TÜSİAD'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması - Son Dakika

TÜSİAD'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması

7 saat önce

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Kadına yönelik şiddet sorununun çözümü için kamunun İstanbul Sözleşmesi'nin önleme, koruma, kovuşturma ve destek hükümlerini etkili şekilde uygulaması çok önemlidir.

TÜSİAD'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması, System.String[]

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Kadına yönelik şiddet sorununun çözümü için kamunun İstanbul Sözleşmesi'nin önleme, koruma, kovuşturma ve destek hükümlerini etkili şekilde uygulaması çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Kaslowski, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadın cinayetleri ve kadına karşı erkek şiddetinin, hem bir insan hakları ihlali hem de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en acımasız yansıması olduğunu kaydetti.

Kaslowski, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi', kısaca İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ve onaylayan ülke olarak çözümün bir parçası olacağını göstermiş ve çok önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu yönde tüm yargı mensupları, kolluk kuvvetleri ve eğitimciler başta olmak üzere, kamunun İstanbul Sözleşmesi'nin önleme, koruma, kovuşturma ve destek hükümlerini etkili şekilde uygulaması çözüm için çok önemlidir. Tüm toplum olarak 'kadına yönelik her türlü şiddete sıfır tolerans' anlayışının yerleşmesi için harekete geçmeliyiz. Bu soruna kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ortak bir duruşla, bütünsel bir yaklaşımla ve iş birlikleriyle çözüm geliştirmeliyiz. Kadınların güven içinde yaşadığı, güçlendiği ve toplumu da güçlendirdiği bir iklimi hep beraber yaratmalıyız. Tek kanatla uçamayız."

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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