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TÜSİAD: Hedef 100,000 gencin aranılan uzmanlıklarda eğitimi - Son Dakika

TÜSİAD: Hedef 100,000 gencin aranılan uzmanlıklarda eğitimi

31.05.2021 14:26
TÜSİAD: Hedef 100,000 gencin aranılan uzmanlıklarda eğitimi, System.String[]

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), dijital dönüşümü desteklemek için başlattığı "İşim Gücüm Geleceğim" projesi kapsamında, dört yılda 100 bin gencin, "aranılan uzmanlık alanlarında" eğitimi hedefleniyor.

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), dijital dönüşümü desteklemek için başlattığı "İşim Gücüm Geleceğim" projesi kapsamında, dört yılda 100 bin gencin, "aranılan uzmanlık alanlarında" eğitimi hedefleniyor.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, genç profesyoneller, www.isimgucumgelecegim.org web sitesinden başvurarak, başta yapay zeka ve veri analitiği olmak üzere, geleceğin teknoloji alanlarıyla ilgili ücretsiz eğitim alabilecekler.

TÜSİAD'ın üyeleri arasında yapmış olduğu anket çalışmasının ortaya çıkardığı insan kaynağı ihtiyacını temel alan, "İşim Gücüm Geleceğim" platformu, genç profesyonellerin ilgi duydukları alanlardaki çevrimiçi eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanmalarına olanak sağlıyor. Platformda "Veri Bilimi, Yazılım Geliştirme, Veri Analizi ve Görselleştirme, Bulut Çözümleri, Mobil Uygulama Geliştirme, Yapay Zeka, Siber Güvenlik" olmak üzere yedi eğitim programı bulunuyor.Projenin tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski; teknolojinin hızlı gelişimi ve değişen iş modelleri nedeniyle, yeni nesil dijital beceri ve yetkinliklerle donatılmış insan kaynağı ihtiyacının istihdam politikaları açısından öncelikle değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi ve ekledi: "Gerek dijital dönüşümün getirdiği paradigma değişimi gerekse şu an içinde bulunduğumuz Covid-19 süreci dijital dönüşüme salt teknoloji perspektifinden değil, iş yapış biçimlerinin, işlerin ve istihdamın dönüşümü perspektifinden de bakmamız gerekliliğini pekiştirmiştir."TÜSİAD olarak istihdamın yeniden nasıl şekilleneceğini anlamak için iki konuya odaklanılması gerektiğine inanıyoruz. İlki mevcut çalışanların bu dönüşüme uyumu, diğeri ise yeni jenerasyonun bu dönemin gerektirdiği, ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle donatılmış olarak iş hayatına atılmasıdır. "Yaptığımız rapor çalışmaları ve farkındalık etkinliklerinde gerek mevcut işgücünün gerekse yeni jenerasyonun dönüşümünün öneminin altını çiziyoruz."İşim Gücüm Geleceğim Projesi ile ülkemizde teknoloji üretim ve kullanma yetkinliğinin artırılması vizyonuna paralel olarak işgücünün bu dönüşüme ayak uydurması konusunda katkı sağlamayı amaçlıyoruz. "Geleceğin iş ortamına ve dijital çağın mesleklerine hazırlıklı olma amacıyla öğrenciler ve genç profesyoneller için bir online eğitim platformunu hayata geçiriyoruz. Bu platformun, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu dijital becerilerle donatılmış nitelikli insan kaynağını artırmasını ve bu kaynağın istihdam olanaklarıyla buluşmasına yardımcı olmasını hedefliyoruz."Etkinliğin konuşmacılarından, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Yuvarlak Masa Başkanı Serkan Sevim de, Türkiye'nin dinamik nüfusunun birçok alanda olduğu gibi teknoloji ve inovasyon alanında da önemli bir potansiyel oluşturduğuna dikkat çekti ve ekledi: "Dünya ekonomilerinin kökten dönüşüm sürecine tanıklık ediyoruz. Geleneksel ekonomilerin yerlerini dijital ekonomilere bıraktığı günümüzde pandemi dijital dönüşümü inanılmaz hızlandırdı ve hayati hale getirdi. Küresel ölçekte dijital teknoloji ürünleri ve ticaretinde de köklü dönüşümler yaşanıyor. "Dijitalleşme ile Türk iş dünyası olarak bizim de global rekabet, sürdürülebilirlik ve inovasyon için teknolojinin itici güzünden çok daha fazla yararlanmamız lazım. Yeni iş kollarından, yeni mesleklerden bahsediyoruz.  "Bu nedenle gençlerimize katma değeri yüksek beceriler kazandırarak, onlara yenilikçi kariyer ve gelişim olanakları sunmalıyız. İşim Gücüm Geleceğim Projesi ile de bu amaçla önemli bir adım atıyoruz."TÜSİAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın da konuyla ilgili değerlendirmesinde şöyle dedi: "Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek amacıyla 21. yüzyıl dijital beceri ve yetkinlikleriyle donatılmış nitelikli insan kaynağı her geçen gün önemini artırıyor. "Nitelikli insan kaynağı bütün dünyada az bulunan ancak yüksek talep gören bir kaynak ve dijital ekonominin/dönüşümün en önemli itici gücü.  "TÜSİAD İşim Gücüm Geleceğim Projesi ile yeni nesil teknolojiler odağında öğrencilerin ve genç profesyonellerin ücretsiz online eğitim platformu aracılığı ile dijital yetkinliklerinin ve becerilerinin geliştirilmesini ve yüksek talep gören kaynak havuzuna eklemeyi hedefliyoruz böylelikle istihdam olanakları ile buluşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz." (Fotoğraflı)


TÜSİAD: Hedef 100,000 gencin aranılan uzmanlıklarda eğitimi

Simone Kaslowski, İstihdam, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD: Hedef 100,000 gencin aranılan uzmanlıklarda eğitimi - Son Dakika Ekonomi


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