TÜSİAD: Hedef 100,000 gencin aranılan uzmanlıklarda eğitimi

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), dijital dönüşümü desteklemek için başlattığı "İşim Gücüm Geleceğim" projesi kapsamında, dört yılda 100 bin gencin, "aranılan uzmanlık alanlarında" eğitimi hedefleniyor.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, genç profesyoneller, www.isimgucumgelecegim.org web sitesinden başvurarak, başta yapay zeka ve veri analitiği olmak üzere, geleceğin teknoloji alanlarıyla ilgili ücretsiz eğitim alabilecekler.